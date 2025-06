L'Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni'

Dopo 12 giorni di conflitto, il presidente iraniano Masud Pezeshkian annuncia ufficialmente la fine della guerra, definita “imposta da Israele”, e celebrando la tregua come frutto della “resistenza eroica” del popolo iraniano. Ma mentre da Teheran arriva la dichiarazione di vittoria, la tregua annunciata nelle ultime ore dal presidente statunitense Donald Trump continua a reggere a fatica.

Nel corso della giornata, due nuovi missili iraniani sono stati lanciati verso Israele, nonostante il cessate il fuoco fosse entrato in vigore. L’IDF ha reagito colpendo un radar militare a nord di Teheran. Israele parla di “risposta simbolica”, ma resta il timore di una nuova escalation. Trump, che aveva personalmente annunciato l'accordo, ha telefonato al premier israeliano Netanyahu per chiedere un'immediata de-escalation, criticando entrambi i governi per aver compromesso la tregua a poche ore dalla sua attuazione.

Pezeshkian ha ribadito la volontà dell’Iran di rispettare il cessate il fuoco, a condizione che anche Israele si astenga da ulteriori attacchi. Teheran si dice pronta a riprendere i negoziati sul nucleare, mentre ha già annunciato l’avvio della ricostruzione delle infrastrutture colpite nei raid. Sul fronte israeliano, il capo di stato maggiore Eyal Zamir ha dichiarato conclusa una “fase significativa” della campagna, ma ha precisato che “la guerra contro l’Iran non è finita”. Secondo l’esercito israeliano, gli obiettivi strategici sono stati raggiunti, compreso un pesante ridimensionamento dei programmi nucleari e missilistici iraniani. Il governo ha disposto il ritorno alla normalità, con la riapertura completa del traffico aereo.

Sul piano internazionale, resta alta l’attenzione. A L’Aja è in corso il vertice NATO, dove è atteso l’accordo sul 5% di spesa militare chiesto da Trump. Intanto, i mercati reagiscono: in forte calo i prezzi di gas e petrolio.