L'Iran attacca Israele: si allarga il conflitto in Medio Oriente Oggi riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu

Venti di guerra in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato nella notte - tra ieri e oggi - un duro attacco contro Israele: 170 droni, oltre 30 missili da crociera e più di 120 missili balistici. La maggior parte degli attacchi sono stati intercettati grazie al sistema di difesa in collaborazione con gli alleati giordani, statunitensi, britannici e francesi. Alcuni danni sono stati registrati, secondo l'Idf, solo in una base militare nel Sud del Paese. All'attacco iraniano si sono uniti anche gli alleati di Teheran, sia Hezbollah in Libano sia gli Houthi dallo Yemen. I media statali iraniani hanno affermato che l'attacco ha inferto "duri colpi" alla base aerea del Negev, colpita da missili balistici. Israele era in stato di massima allerta dalla scorsa settimana scorsa, quando un attacco aereo ha ucciso due generali iraniani a Damasco, in Siria. L'Iran ha accusato Israele di essere dietro l'attacco e ha giurato vendetta. Israele non ha commentato l'attacco. L'Iran ha avvertito che risponderà con più forza in caso di rappresaglie.

