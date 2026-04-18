MEDIO ORIENTE L'Iran chiude nuovamente lo Stretto di Hormuz: tensione con gli Stati Uniti sul blocco dei porti Irritazione di Benjamin Netanyahu per il post di Donald Trump in cui si afferma che gli Usa hanno proibito a Israele di bombardare il Libano

Dopo i recenti segnali di distensione con l’Iran che, successivamente alla tregua in Libano, aveva annunciato la riapertura di Hormuz ha ora annunciato una nuova chiusura dello Stretto, in risposta al blocco imposto dei porti iraniani dagli Stati Uniti, riaccendendo la tensione nell'area strategica per il traffico energetico globale. Teheran ha comunicato intanto la riapertura parziale del proprio spazio aereo, mentre diverse petroliere avevano avviato il transito nello Stretto.

La situazione resta altamente instabile, con i nodi legati ai porti iraniani ancora irrisolti. Gli Stati Uniti mantengono la linea del blocco in assenza di un accordo con Teheran



Intanto, tensioni anche con Benjamin Netanyahu: secondo media americani, il governo israeliano sarebbe rimasto sorpreso da un post in cui Trump afferma che Washington ha proibito a Israele di colpire il Libano, chiedendo chiarimenti alla Casa Bianca.

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