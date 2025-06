L'Iran lancia missili ipersonici contro Israele, Khamenei: "la battaglia ha inizio"

Nella notte l'Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi missilistici contro Israele, impiegando per la prima volta missili ipersonici. A riferirlo è il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane (IRGC), che ha anche rivendicato il “dominio totale” sullo spazio aereo israeliano, dichiarando l’impotenza delle difese nemiche.

La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha pubblicato un messaggio su X in cui proclama: “Nel nome del nobile Haidar, la battaglia ha inizio”, segnando una decisa escalation. Secondo media internazionali, Khamenei ha anche citato un versetto del Corano annunciando la vittoria sul “regime sionista”.

L’IDF, le Forze di Difesa Israeliane, ha confermato di aver colpito in risposta siti iraniani legati alla produzione di centrifughe per il programma nucleare e impianti per la fabbricazione di armi. Tuttavia, secondo il Washington Post, Israele potrebbe essere in grado di sostenere la sua difesa missilistica per soli 10-12 giorni senza il supporto logistico degli Stati Uniti.

Intanto, il Wall Street Journal riporta che Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale coinvolgimento militare americano. Fonti della Casa Bianca affermano che l’amministrazione sta valutando se colpire il programma nucleare iraniano, ma spera ancora in un effetto deterrente. Secondo la CNN, si teme una guerra senza un piano d’uscita chiaro, con gravi conseguenze regionali e globali.

Anche la Cina ha iniziato l’evacuazione dei suoi cittadini da Teheran, mentre Israele ha attivato l’operazione “Ritorno sicuro”, con il primo volo atterrato a Tel Aviv da Cipro riportando in patria cittadini israeliani bloccati all’estero. Mentre le basi USA in Medio Oriente sono al massimo stato di allerta, non vi sono al momento segnali concreti di un attacco imminente iraniano contro gli interessi americani, secondo quanto riferisce la NBC.