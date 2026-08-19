ESTERI L'Iran punta ad obbiettivi militari statunitensi in Europa Intanto l'Ucraina lancia una nuova ondata di droni sulla Russia.

È sempre più concreta la possibilità che l'Iran colpisca obiettivi militari statunitensi in Europa meridionale e sud-orientale. Tutto dipenderebbe dal decisione del presidente Donald Trump di intensificare il conflitto. La notizia arriva dal New York Times. Secondo le fonti del quotidiano, le forze iraniane hanno preso in esame possibili attacchi contro asset Usa in Paesi come la Bulgaria, che il mese scorso ha autorizzato l'uso della base aerea di Bezmer per il rifornimento di aerei militari statunitensi. Anche Cipro sarebbe stata considerata, dopo che una base britannica sull'isola è stata colpita da un drone a marzo.

Intanto sul fronte russo – ucraino una nuova ondata di droni di Kiev è stata lanciata verso Mosca: oltre 450 su 21 regioni russe compresa la Crimea e le acque del Mar Nero. Scattata la controffensiva russa: colpito un autobus a Kherson, almeno 4 i morti e 4 feriti. Colpita anche Zaporizhzhia, un morto e sei feriti e danneggiati numerosi edifici.



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