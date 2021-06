L'Italia ammaina la bandiera in Afghanistan

L'Italia prepara il ritiro dall'Afghanistan. "Non vogliamo che torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi", ha detto il ministro della Difesa Guerini, arrivato alla base di Camp Arena, ad Herat, per il saluto finale ai militari e la cerimonia dell'ammaina-bandiera che segna la fine della quasi ventennale presenza del contingente italiano in Afghanistan. Il rimpatrio di militari (erano 800 a inizio anno) e mezzi si concluderà a breve, dopo l'accelerazione impressa dagli Usa, che intendono lasciare il Paese entro metà luglio, prima cioé della data simbolica dell'11 settembre annunciata dal presidente Joe Biden.