L'omaggio a Elisabetta: molti già in coda, tempi di attesa "fino a 30 ore"

Resta a Buckingham Palace, stamattina, il feretro della regina Elisabetta, vegliato da figli e nipoti dopo l'arrivo da Edimburgo. Alle 15 locali, le 16 in Italia, è prevista la processione che lo condurrà verso Westminster Hall, dove - dopo un breve rito di suffragio officiato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster - saranno aperte le porte per l'omaggio di popolo destinato a durare per 4 giorni: fino alla vigilia dei solenni funerali di Stato di lunedì 19. Molta gente è già per le strade e c'è chi inizia a incolonnarsi in fila attorno alla camera ardente, in un'atmosfera di partecipazione nell'ambito della quale si attende la mobilitazione complessiva di milioni di persone. Con tempi di attesa "fino a 30 ore", stando agli apparati organizzativi. L'ultimo saluto pubblico prima delle esequie, lunedì 19 settembre, cui prenderanno parte anche Capi di Stato da tutto il mondo, compresi il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e i Capitani Reggenti di San Marino, Oscar Mina e Paolo Rondelli, in un momento fertile dello sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.