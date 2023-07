L'Oms dichiara l'aspartame potenzialmente cancerogeno

L'Oms dichiara l'aspartame potenzialmente cancerogeno.

L'OMS ha dichiarato di aver classificato l'aspartame, un dolcificante artificiale comunemente usato nelle bevande analcoliche, come "potenzialmente cancerogeno per l'uomo", lasciando però invariato il limite di assunzione giornaliera. "Non stiamo consigliando alle aziende di ritirare i prodotti, né stiamo consigliando ai consumatori di smettere del tutto di consumarli", ha affermato Francesco Branca, direttore della nutrizione e della sicurezza alimentare dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Stiamo solo consigliando un po' di moderazione".

