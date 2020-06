L'Ue discute sul Recovery fund. Sassoli: "no a passi indietro"

Quella messa sul tavolo dalla Commissione Ue è "una proposta ambiziosa" per il rilancio dell'Ue, "che per noi rappresenta la base minima di partenza. Non accetteremo nessun passo indietro". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo alla videoconferenza dei capi di Stato e di governo europei che dovrà confrontarsi sul Recovery fund.

Anche la presidente della Bce Lagarde evidenzia che i mercati finanziari sono a rischio se i Governi Ue non raggiungono un accordo sulle misure per rilanciare ela ripresa. E la cancelliera tedesca Merkel ammonisce: l'Ue ha tutto l'interesse a varare il Recovery plan entro l'estate. Per il cancelliere austriaco Kurz "il Recovery Fund non deve aprire la strada a un'unione del debito".