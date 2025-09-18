GUERRA A GAZA L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire" Il ministro delle Finanze israeliano Smotrich: 'Gaza una miniera d'oro'

L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire".

L'Ue sospende il sostegno bilaterale al governo israeliano e propone sanzioni, che vanno dai dazi a misure contro ministri estremisti e coloni violenti. "L'orrore quotidiano deve cessare", dice Ursula Von der Leyen in attesa del via libera dei 27. Israele continua intanto a colpire Gaza City: almeno 99 ieri i morti, 400.000 i palestinesi fuggiti finora.

Il ministro d'ultradestra Smotrich descrive intanto la Striscia come "una miniera d'oro immobiliare da spartire con gli Usa", confermando pubblicamente per la prima volta che il progetto per la ricostruzione della Striscia è oggetto di discussioni con gli Stati Uniti: "Ho iniziato una trattativa con gli americani, lo dico senza scherzare, perché abbiamo pagato moltissimo denaro per questa guerra. Dobbiamo dividerci come facciamo le percentuali sulla terra". Intervenendo a un vertice sulla rigenerazione urbana, ha descritto la Gaza del dopoguerra come un Eldorado, una miniera d'oro per gli investimenti.

