GAS L'UE si prepara all'emergenza, un grado in meno in casa

L'UE si prepara all'emergenza, un grado in meno in casa.

L'Ue si prepara all'emergenza gas e nella bozza del piano per affrontarla la Commissione europea chiede "l'abbassamento del termostato di un grado" nelle case. Durante "l'inverno del gas" (ottobre-marzo), si possono ottenere grandi risparmi utilizzando fonti di calore alternative per il riscaldamento e attraverso "campagne di risparmio di gas mirate alle famiglie per l'abbassamento del termostato di un grado, ma anche imponendo, laddove tecnicamente fattibile e applicabile, la riduzione del riscaldamento di edifici pubblici, uffici, edifici commerciali (in particolare grandi edifici) a 19 gradi". E' quanto prevede la bozza iniziale del Piano 'Risparmiare gas per un inverno sicuro', visionata dall'ANSA, che sarà presentata dalla Commissione il 20 luglio. La crisi energetica insieme all'esito incerto della guerra in Ucraina affonda le previsioni economiche dell'Eurozona per il 2022-2023, che saranno presentate stamani dal commissario Gentiloni.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: