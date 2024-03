GUERRA IN UCRAINA L'UE stanzia la prima trance per sostenere gli investimenti a Kiev L'intelligence russa è sicura dell'invio di 2.000 soldati francesi in Ucraina.

Prima l'annuncio: “Potremmo inviare soldati in ucraina”, poi le precisazioni, ma adesso gli 007 di Mosca sono convinti che dopo le parole il presidente francese Emmanuel Macron è pronto ai fatti. "Sta preparando un contingente militare di 2.000 uomini", sottolinea il capo dei servizi d'intelligence esterni di Mosca, Serghei Naryshkin, dicendosi a conoscenza del piano francese per sostenere Kiev in caso di un'escalation da parte da parte del Cremlino.

Truppe francesi sono comunque già attive dal 2022, nell'ambito dei dispositivi Nato, a presidio delle zone di confine con l'Ucraina in Romania. L'Unione Europea da l'ok alla prima trance di 4,5 miliardi di euro dello strumento per sostenere gli investimenti ucraini da 50 miliardi totali. Il primo ministro di Kiev si aspetta ora un'accelerazione dell'assistenza militare: “L'UE – afferma – è in massima allerta, i nostri interessi comuni sono a rischio”.

Putin intanto conferma alla Tass che Mosca potrebbe rispondere allo stesso modo ai bombardamenti ucraini che prendono di mira infrastrutture civili sul territorio russo. La Corea del Nord invia alla Russia almeno 10.000 container di munizioni, il bilancio delle perdite di truppe ucraine dall'inizio dell'anno ammontano a 71.000 soldati, tre volte di più dello stesso periodo del 2023.

