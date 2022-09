EMERGENZA GAS L'Ue valuta misure per il taglio dei consumi elettrici

L'Ue valuta misure per il taglio dei consumi elettrici.

Dopo il piano per ridurre la domanda di gas, con tagli ai consumi del 15% per l'autunno-inverno, la Commissione Ue potrebbe avanzare proposte analoghe per l'elettricità, per tutelare le industrie critiche. 'Stiamo considerando misure di emergenza a breve termine non solo per le fasce più deboli, ma anche per la classe media e l'industria', ha detto la vicedirettrice generale per l'energia della Commissione Mechthild Worsdorfer, alla commissione Industria del Pe.

