L'UE verso sanzioni a Israele: colpiranno il 37% del commercio, escluso l'import d'armi.

La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di sanzioni contro Israele, legato all’offensiva su Gaza City, che dovrà ora essere approvato all’unanimità dagli Stati membri. L’alto rappresentante Kaja Kallas ha spiegato che le misure non intendono “punire Israele” ma alleviare la crisi umanitaria, definita “intollerabile”. Il provvedimento sospende parte dell’accordo commerciale preferenziale Ue-Israele, colpendo circa il 37% degli scambi, pari a 227 milioni di euro l’anno, soprattutto nel settore agricolo. Resta invece escluso l’import di armi, regolato dal WTO e coperto da clausole di confidenzialità.

La commissaria Dubravka Suica ha inoltre annunciato la sospensione di 14 milioni di euro di fondi bilaterali al governo israeliano, precisando che non saranno toccati i finanziamenti destinati a progetti contro l’antisemitismo, alla società civile e alle iniziative di pace. “La violenza quotidiana a Gaza deve cessare – ha scritto la presidente Ursula von der Leyen – serve un cessate il fuoco immediato, corridoi umanitari e la liberazione degli ostaggi”.

Durissima la reazione di Tel Aviv: il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha definito la raccomandazione “moralmente distorta” e ha avvertito che eventuali provvedimenti “riceveranno una risposta adeguata”.

