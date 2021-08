L'ultimatum dei talebani: “Fuori Usa e Gb dal Paese o reagiremo”; l'Europa chiede a Biden di restare

I talebani "non consentono a cibo e carburante di entrare nella valle di Andarab. La situazione umanitaria è terribile". Lo scrive sul suo profilo Twitter il vice presidente dell'Afghanistan, Amrullah Saleh. "Migliaia di donne e bambini sono fuggiti in montagna. Negli ultimi due giorni i talebani rapiscono bambini e anziani e li usano come scudi per spostarsi o perquisire le case", aggiunge nello stesso tweet Saleh, che in seguito alla fuga del presidente Ashraf Ghani si è dichiarato "legittimo presidente", dopo essersi rifugiato nella valle del Panjshir, Il distretto di Andarab è uno dei tre distretti riconquistati dalla Resistenza del Panjshir dopo che i talebani hanno conquistato Kabul.









Ieri intanto è arrivato l'ultimatum dei talebani: “Se gli Stati Uniti o la Gran Bretagna cercheranno di guadagnare tempo per continuare le evacuazioni dall'Afghanistan ci saranno delle conseguenze”, avverte Suhail Shaheen, uno dei portavoce taleban e membro della squadra incaricata dei negoziati. Il rinvio del ritiro delle truppe sarebbe dunque visto come una “estensione dell'occupazione” dai talebani che minacciano, nel caso, una reazione. L'uscita di scena degli americani è inoltre propedeutica alla formazione di un qualsiasi governo, anche di transizione, precisano i fondamentalisti.

Dal 14 agosto, vigilia dell'ingresso dei talebani a Kabul, gli Usa hanno evacuato circa 37mila persone, ma ci sono circa 20mila persone allo scalo Hamid Karzai in attesa di essere evacuate dall'Afghanistan. Intanto all'aeroporto la tensione resta alta; ieri mattina c'è stato uno scontro a fuoco – a cui hanno partecipato anche tedeschi e americani - tra soldati afghani e un gruppo di persone armate non identificate.

Nel pomeriggio di oggi è invece previsto il vertice virtuale del G7; si prevede che i leader europei chiederanno agli Usa di restare nel Paese oltre la scadenza del 31 agosto. Biden, per questioni di politica interna, ha invece tutta l'intenzione di chiudere la guerra eterna in Afghanistan il prima possibile. La volontà di Londra, Roma, Parigi e Berlino è quella di garantire l'evacuazione di tutti i cittadini occidentali, ma anche dei circa 60mila afghani che hanno collaborato con la missione Nato. Gli europei poi vorrebbero un percorso comune per l'approccio al nuovo regime di Kabul, che potrebbe includere sanzioni per il rispetto dei diritti umani, oltre al congelamento dei finanziamenti internazionali già attivato da attori chiave come il Fondo monetario e la Federal Reserve.