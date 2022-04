ELEZIONI L'Ungheria conferma Orban: "Zelensky tra miei avversari"

L'Ungheria non cambia: Viktor Orban vince ancora. E lui, che stavolta si era proposto come "uomo della pace", spingendo sulla paura del conflitto ucraino, ha esultato in tarda serata: "Abbiamo vinto contro tutti!". "Prima l'Ungheria!" Ad oltre il 70% dello scrutinio, il premier uscente sovranista risulta in netto vantaggio, con la coalizione composta dal partito di governo Fidesz e dai cristiano-democratici di Kdnp, premiata dal 54,6% delle preferenze, che si tradurrebbero in 134 seggi, su un totale di 199; e l'opposizione dell'ultracattolico europeista Peter Marki-Zay, che aveva radunato tutti gli altri partiti in un'alleanza, al 33,6% con soli 58 seggi.

Il premier ungherese, al quarto mandato consecutivo, ha incluso il presidente ucraino Volodymyr Zelensky tra i suoi avversari. Lo scrive il Guardian. Nel suo discorso dopo la vittoria, Orban ha elencato il presidente Zelensky, i "burocrati a Bruxelles", "l'impero Soros" e i "media internazionali" come suoi "avversari".

