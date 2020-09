BIELORUSSIA L'Unione Europea: "Il giuramento di Lukashenko è illegittimo"

Il giuramento di Alexander Lukashenko "manca di qualsiasi legittimazione democratica" poichè l'Ue "non riconosce i risultati falsificati delle elezioni". È quanto scrive in una nota l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Javier Borrell. Il quale ribadisce il pieno appoggio dell'Unione ai cittadini bielorussi che continuano a protestare e ribadisce il loro diritto "a essere rappresentati da chi sceglieranno liberamente attraverso nuove elezioni inclusive, trasparenti e credibili".

