L'Unione Europea riapre al turismo tra Paesi con la stessa epidemiologia

L'Ue riapre al turismo tra Paesi con la stessa situazione epidemiologica. "Le restrizioni ai viaggi ed i controlli alle frontiere saranno gradualmente revocati se gli sviluppi del contagio proseguiranno con l'attuale trend positivo e quando ci sarà un livello sufficientemente basso". Se non è subito, le restrizioni e i controlli alle frontiere saranno revocati "per le regioni, le aree e gli Stati membri con un'evoluzione positiva ed una situazione epidemiologica abbastanza simile", è la dichiarazione di Bruxelles. "L'Europa sta riaprendo, passo dopo passo. Oggi la Commissione Ue fornisce una guida su come riprendere a viaggiare in modo sicuro e responsabile per rimettere in piedi il turismo europeo", dice la presidente Von der Leyen.