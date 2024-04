LIETO EPILOGO La 23enne santarcangiolese Melissa Neri ritrovata a Zagabria in stato confusionale La madre della ragazza - Carmela Martini, che aveva fatto nei giorni scorsi appelli disperati per trovarla - è partita per andare a riabbracciare la figlia

La 23enne santarcangiolese Melissa Neri ritrovata a Zagabria in stato confusionale.

La ricerca di Melissa Neri, la giovane 24enne di Santarcangelo scomparsa il 23 aprile scorso, ha avuto un lieto epilogo: è stata rintracciata a Zagabria, in Croazia, anche se in stato confusionale. Ne da notizia il Resto del Carlino. La madre della ragazza - Carmela Martini, che aveva fatto appelli disperati per trovarla - è partita ora per andare a riabbracciare sua figlia.

Di Melissa si erano perse le tracce da una città non identificata della Croazia nella notte, fra le 22:07 e le 4:07 del mattino, dove si trovava in viaggio di piacere. La ragazza ha una figlia di 4 anni, che si trovava al momento della scomparsa, dalla nonna paterna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: