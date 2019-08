La Alan Kurdi approda a Malta

La Alan Kurdi, nave della Ong tedesca Sea Eye, può approdare a Malta e i 40 migranti a bordo saranno poi ridistribuiti in altri Paesi europei. Lo ha annunciato ieri sera su twitter il premier maltese Joseph Muscat. 'In seguito alla richiesta della Germania - ha detto il premier - Malta permetterà ai 40 migranti della Alan Kurdi di entrare in porto'. Applausi, urla di gioia e abbracci con i volontari di Sea Eye dei 40 migranti a bordo della Alan Kurdi all'annuncio della capo missione Barbara Held.