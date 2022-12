ECONOMIA La Bce alza i tassi e richiama sul Mes

La Bce alza i tassi e richiama sul Mes.

La Bce alza i tassi di mezzo punto, annuncia ulteriori aumenti e la decisione di avviare a marzo la marcia indietro dagli acquisti di debito. La presidente Lagarde richiama l'Italia sul Mes: 'Ratifichi la riforma'. Scivolano le Borse europee con Wall Street, Milano 0-,45%. Lo spread sale a 206, il rendimento del Btp al 4,13% con una crescita di 28 punti base. Il mercato torna a percepire il debito italiano più rischioso di quello greco. 'Non ho capito il regalo di Natale che la presidente Lagarde ha voluto fare all'Italia', twitta il ministro della Difesa Crosetto, co-fondatore di Fdi, postando un grafico che mostra la caduta del prezzo di Btp in scadenza: 'Per chi non avesse capito l'effetto di decisioni prese e comunicate con leggerezza e distacco', commenta. Salvini: 'Sconcertante bruciare miliardi di risparmi'. Giorgetti: 'Sul Mes si esprimerà il Parlamento'.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: