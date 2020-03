La Bce alza il quantitative easing a 120 miliardi di euro per il 2020, borse a picco

La Bce ha deciso di ampliare il programma di quantitative easing, con un piano di acquisti netti aggiuntivi di 120 miliardi di euro fino alla fine dell'anno, "garantendo un forte contributo da parte dei programmi di acquisto del settore privato". Lo annuncia spiegando che "in combinazione con l'attuale programma di acquisto di attività ciò sosterrà condizioni di finanziamento favorevoli per l'economia reale in tempi di maggiore incertezza". Fermi i tassi. Lagarde: 'Il coronavirus è un grande shock economico. La vigilanza Bce autorizza le banche a una maggiore flessibilità sul capitale per fronteggiare l'emergenza'. Lo spread schizza a 228 punti. Piazza Affari crolla con l'Europa, Ftse Mib -10%: Parigi -11%, Francoforte -10%. L'Autorità bancaria europea decide di rinviare lo stress test delle banche dell'Eurozona al 2021. Wall Street riapre e affonda, Dj -9,19%. Affondano anche petrolio e oro.



