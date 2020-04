La Bce lascia i tassi fermi e lancia nuova liquidità

La Banca centrale europea lascia i tassi fermi a zero e lancia una nuova serie di operazioni di rifinanziamento per l'emergenza pandemica, chiamate 'Peltro' (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations). Nell'Eurozona siamo di fronte ad una caduta economica mai vista, riflette la presidente Christine Lagarde, con un Pil che quest'anno potrebbe cadere fra il 5% e il 12%. Francoforte promuove l'accordo europeo per creare recovery fund: siamo pronti a tutti per sostenere i cittadini. Mercati azionari leggermente meno pessimisti ma sempre molto nervosi. Lo spread accelera, poi scende sotto 230.