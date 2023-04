GIAPPONE La Corea del nord lancia un missile balistico, paura in Giappone

La Corea del Nord, secondo Seul, ha lanciato un missile balistico non identificato verso il Mare Orientale, noto anche come Mare del Giappone: il governo di Tokyo si è mobilitato di fronte all'ennesima provocazione di Pyongyang e ha invitato subito la popolazione della regione settentrionale di Hokkaido a mettersi al riparo: "Evacuare immediatamente. Evacuare immediatamente". Successivamente, il premier Fumio Kishida ha annunciato che il missile "non è caduto sul territorio giapponese". Secondo l'esercito di Seul forse si è trattato di un missile a 'combustibile solido', una tecnologia che è da tempo un obiettivo dei programmi militari di Kim Jong Un. Dura condanna degli Stati Uniti.

