La Corte penale internazionale chiede l'arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas

La Corte penale internazionale chiede l'arresto di Netanyahu e dei leader di Hamas.

La Corte penale internazionale ha chiesto di emettere mandati di arresto per il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, e il suo ministro della Difesa, Yoav Gallant, per "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" nella Striscia di Gaza, dall'8 ottobre 2023. Allo stesso tempo, ha chiesto l'arresto dei leader di Hamas per le stesse motivazioni, per i fatti del 7 ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: