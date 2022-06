La Commissione europea ha dato il suo parere positivo per l'ingresso della Croazia nella zona euro a partire dal primo gennaio 2023. Diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica e soddisfa i requisiti richiesti. La decisione finale dell'Ecofin è attesa per il 12 luglio, dopo le discussioni in seno all'Eurogruppo e al Consiglio europeo, e dopo i pareri del Parlamento europeo e della Bce.