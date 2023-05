ELEZIONI La destra vince le amministrative in Spagna. Erdogan confermato in Turchia fino al 2028 Oggi si vota ancora fino alle 15 per il primo turno delle Comunali in Sicilia e Sardegna

La destra vince le amministrative in Spagna. Erdogan confermato in Turchia fino al 2028.

La destra ha vinto nelle elezioni amministrative in Spagna strappando alla sinistra almeno tre regioni, mentre i socialisti del premier Pedro Sanchez segnano una battuta d'arresto a sei mesi dalle politiche. Centrosinistra battuto a Madrid, a Barcellona, Valencia e Siviglia. Il Partito Popolare (Pp) si appresta a spodestare dal governo il centrosinistra, in caso di accordo con gli ultraconservatori di Vox, in almeno tre regioni con governatori uscenti socialisti: nella Comunità Valenciana, in Aragona e alle Baleari.

Sanchez ha sciolto il parlamento e ha convocato le elezioni anticipate il 23 luglio dopo la sconfitta alle amministrative di ieri.

Recep Tayyip Erdogan vince ancora in Turchia e si assicura la presidenza fino al 2028 ma, secondo i dati della tv di Stato turca, è al 52% un vantaggio più esiguo di quello si era immaginato sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu. L'affluenza per il ballottaggio è stata di oltre l'85% degli aventi diritto, meno rispetto al primo turno delle presidenziali quando aveva sfiorato il 90%. 'Governeremo altri cinque anni - ha detto festeggiando - e questo sarà il secolo della Turchia'. Putin, Biden, Macron e Meloni, fra gli altri, si congratulano. Kilicdaroglu: non mi dimetto e vado avanti nella lotta.

Seggi aperti dalle 7 e sino alle 15 per i ballottaggi in 41 Comuni, e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi.



