ESTERI La Finlandia avvia il primo reattore nucleare Epr d'Europa

La Finlandia avvia il primo reattore nucleare Epr d'Europa.

Alle 3.22 della scorsa notte è stato avviato il reattore nucleare di Olkiluoto 3 a Eurajoki, in Finlandia. Il reattore, il primo Epr ad entrare ufficialmente in funzione in Europa, è stato costruito dal gruppo francese Areva e la produzione di energia elettrica dovrebbe iniziare a circa il 30% della potenza il mese prossimo, quando l'unità sarà collegata alla rete nazionale, per passare a pieno regime a giugno. Produrrà circa il 14% dell'elettricità della Finlandia, come riporta un comunicato del fornitore di energia nucleare finlandese TVO. Alcuni ritardi hanno allungato i tempi di costruzione, durata quasi 16 anni. Nei prossimi 60 anni di funzionamento produrrà 750 TWh di energia elettrica, più di due volte i consumi elettrici annuali in Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: