USA La fortuna piove dal cielo, 25mila dollari per chi trova un meteorite La Nasa ha diffuso una mappa che indica l'area dove potrebbero trovarsi i preziosi frammenti

Spesso i meteoriti che viaggiano nello spazio, quando capita che cadono sulla Terra, se superano l'ostacolo dell'atmosfera, finiscono in mare. Talvolta però succede che che vanno a finire sulla terra ferma. È successo qualche giorno fa che un meteorite è precipitato nei boschi del Maine negli Stati Uniti. Quello che ha fatto notizia è l'annuncio del Maine Mineral & Gem Museum: chiunque dovesse trovarne un pezzo di meteorite dal peso di almeno un chilogrammo, verrà ricompensato con 25mila dollari. La Cnn ha poi riferito che il museo in questione ricompenserà anche chi dovesse consegnare dei pezzi inferiori al chilo, ma con una percentuale minore non specificata. Molti cercatori di meteoriti si stanno chiedendo: "Dove cercare esattamente?" A dar loro un aiuto ci pensa la Nasa, che ha diffuso una mappa che indica l'area dove potrebbero trovarsi i preziosi frammenti di meteoriti.

