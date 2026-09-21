VOTO GERMANIA La Germania vira a destra: Afd vince anche in Pomerania Dopo la Sassonia è il secondo Land dell'est conquistato. In Russia il partito di Putin si riconferma in testa

La Germania vira ancora a destra e il risultato può avere conseguenze anche oltre i suoi confini. L’AfD vince nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore con il 38,2%, davanti alla Spd al 35,5%. La Cdu di Friedrich Merz invece crolla al 4,9% ed è fuori dal Parlamento del Land per la prima volta nella sua storia. Il cancelliere definisce il risultato un “disastro”, ma assicura: “Mi assumo la responsabilità, vado avanti”. A Berlino vince invece la sinistra della Linke, con il 24,9%, davanti alla Cdu. Un’avanzata dell’AfD che potrebbe rappresentare anche una buona notizia per Putin, secondo alcuni analisti che considerano il partito filorusso. Ciò potrebbe contribuire quindi a indebolire la coesione europea.

E mentre Berlino affronta il suo terremoto politico, in Russia si chiude il voto per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di Putin, è nettamente in testa con il 57,8% dei voti quando è stato scrutinato oltre il 95% delle schede, davanti ai comunisti al 13,7%. L’affluenza si attesta al 56,6%. Un risultato che conferma il controllo del partito presidenziale sul Parlamento russo, in un’elezione senza una vera opposizione competitiva. Per la prima volta le Parlamentari si sono svolte anche nelle quattro regioni ucraine - Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson - parzialmente occupate dai russi e ufficialmente annesse alla Federazione dopo i referendum del 2022.

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