La giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran.

Cecilia Sala è stata arrestata a Teheran giovedì 19 dicembre ed è in cella di isolamento da una settimana. Era partita il 12 dicembre da Roma per l'Iran con un regolare visto giornalistico e le tutele di una giornalista in trasferta. Aveva fatto una serie di interviste e realizzato tre puntate del suo podcast Stories di Chora News. Avrebbe dovuto prendere il volo per Roma il 20 dicembre, ma la mattina del 19 il suo telefono è diventato muto e nessuno ha più saputo niente di lei.

“Conoscendo Cecilia, che ha sempre mandato gli audio per le puntate del podcast con estrema puntualità anche dal fronte ucraino nei momenti più difficili, ci siamo preoccupati e, insieme al suo compagno, il giornalista del Post Daniele Raineri, abbiamo allertato l'Unita di Crisi del Ministero degli Esteri, - riporta Chora News - Abbiamo chiamato i suoi contatti iraniani, ma nessuno sapeva dove fosse finita. La mattina di venerdì non si è imbarcata sul volo di ritorno e la situazione si è fatta ancora più angosciante".

"Poche ore più tardi il suo telefono si è riacceso: Cecilia ha chiamato sua madre e le ha detto che era stata arrestata, portata in carcere e che aveva avuto il permesso di fare una breve telefonata. Non ha potuto dire altro.” Le autorità italiane si sono mobilitate. Venerdì 27 dicembre Cecilia Sala ha potuto ricevere la visita in carcere dell'ambasciatrice italiana a Teheran.

