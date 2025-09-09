La Global Sumud Flotilla colpita nella notte da un drone, nessun ferito: "Gesto intimidatorio di Israele, non ci fermeremo"

Poco dopo la mezzanotte un oggetto in fiamme è caduto sopra la principale imbarcazione della Global Sumud Flotilla, la “Family boat”, che si trovava al largo della Tunisia. Illesi gli occupanti della barca, tra cui Greta Thunberg.

L'organizzazione ha diffuso il video di quello che sembra un attacco con un drone, mentre la Guardia nazionale tunisina afferma che si è trattato di un incendio scoppiato a bordo. Un gesto intimidatorio da parte di Israele, secondo gli attivisti e la deputata portoghese Mariana Mortagua, che sta partecipando alla spedizione umanitaria. La Flotilla, dicono gli organizzatori, non si fermerà.

La scorsa settimana il governo israeliano ha detto che avrebbe trattato gli attivisti in viaggio verso la Striscia come terroristi. Israele non è nuovo agli attacchi contro le imbarcazioni umanitarie: a maggio la barca a vela Al Damir è stata colpita da due droni militari al largo di Malta mentre cercava di raggiungere Gaza e l'ha danneggiata irreparabilmente.

Nel frattempo, nella Striscia l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di Gaza City, spingendo circa 900 mila persone ad abbandonare l'area. Israele ha accettato la proposta di tregua del presidente americano Donald Trump, che prevede il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle forze israeliane, solamente quando lo Stato ebraico riterrà che il nuovo governo di Gaza possa garantire la sicurezza.

Nuovo capitolo nelle tensioni tra Madrid e Tel Aviv: il governo spagnolo imporrà un embargo “legale e permanente” sulla vendita e l'acquisto di armi in Israele.







