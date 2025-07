La Gran Bretagna riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina Sarebbe il rifiuto prolungato di Israele ad accettare la fine delle ostilità ad aver spinto verso questa scelta

ll governo britannico di Keir Starmer è pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina: è quanto emerso al termine di una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri britannico, indetta oggi pomeriggio per discurtere una bozza di piano per giungere alla tregua nella Striscia di Gaza, delineato insieme a Francia e Germania. Sarebbe proprio il rifiuto prolungato di Israele ad accettare la fine delle ostilità e il dilagare dell'indignazione pubblica britannica per la fame e l'escalation nelle violenze ad aver spinto verso questa scelta.



Londra si porrebbe in questo modo al fianco di Parigi, che ha già annunciato per conto del suo Presidente Emanuel Macron il riconoscimento dello Stato palestinese in sede Onu a settembre. Questa decisione, si legge in una nota scritta e diffusa da Starmer dopo la riunione del gabinetto, diventerà esecutiva "a meno che il governo israeliano non assuma misure sostanziali per mettere fine alla spaventosa situazione di Gaza, non concordi un cessate il fuoco, non renda chiaro che non ci sarà nessuna annessione della Cisgiordania e non s'impegni a una pace di lungo periodo fondata sulla soluzione dei due Stati".

