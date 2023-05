La guerra sconfina: bombardata nuovamente regione russa di Belgorod

Già altre volte la regione russa di Belgorod – ad appena 30 km dal confine con l'Ucraina – era stata colpita e gli attacchi delle ultime ore, che non hanno registrato vittime ma alcuni feriti e ingenti danni materiali, sono stati rivendicati da sedicenti partigiani russi contro il regime di Putin. Affermano di aver preso il controllo di almeno tre località. Secondo Mosca è opera delle forze di Kiev per distogliere l'attenzione dalla sconfitta di Bakhmut ma il consigliere di Zelensky, Podolyak, nega ogni responsabilità pur affermando di seguire con interesse ciò che sta avvenendo a Belgorod da dove, secondo fonti ucraine, i residenti sarebbero in fuga, con lunghe code di auto.

Da oggi, nella regione, Mosca ha istituito un regime speciale anti-terrorismo. A proposito di Bakhmut, che i russi hanno già cominciato a chiamare Artyomovsk - il nome che aveva in epoca sovietica - il comandante delle forze terrestri di Kiev sostiene che è distrutta ma non ancora conquistata: le sue truppe – ha precisato - controllano ancora solo una porzione "insignificante" della città ma stanno avanzando sui fianchi.

Nella notte pioggia di missili e droni su Dnipro mentre per il Direttore Generale dell'Aiea Rafael Grossi la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente vulnerabile e non si può andare avanti così. Per la settima volta, oggi, è stato necessario scollegarla temporaneamente dalla rete elettrica e non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza. Per le strade di Mosca intanto sono apparsi striscioni e pubblicità che promuovono il servizio militare. La mobilitazione non è stata sufficiente e secondo alcuni media l'esercito russo mira a reclutare circa 400.000 nuovi soldati a cui viene promesso uno stipendio mensile di almeno 204.000 rubli, pari a 2.355 euro.