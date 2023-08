STORIE La leggenda irlandese sul Ferragosto al mare Narra che fare il bagno in acque marine il 15 agosto ha un effetto benefico sulla salute e protettivo per tutto l'anno.

La leggenda irlandese sul Ferragosto al mare.

Il 15 agosto è una festa nazionale che nella tradizione cristiana celebra l'Assunzione in cielo di Maria, ma le origini, come molte altre feste riprese nell'ambiente cristiano, sono pagane e molto antiche. Ogni cultura ha rimodellato a sua immagine e somiglianza svariate festività. In lingua gaelica, come riporta La Stampa, l’Assunzione viene detta “Féile Mhuire ‘sa bhFomhar” ed è legata ad un'antica leggenda secondo la quale "fare il bagno in mare il 15 agosto ha un effetto benefico per la salute, protettivo per tutto l'anno. In Irlanda, per esempio, la festività è così sentita che anche i servi avevano diritto ad assentarsi dal lavoro a Ferragosto per concedersi un tuffo".

Sono esistiti perfino dei "contratti di lavoro stilati nelle contee di Limerick e Kerry che includevano negli accordi con i padroni la festività dell’Assunzione in modo da poter prendere parte al rituale". Non è noto se all'epoca una spiaggia valeva l'altra. Quel che è certo è che la più ambita oggi è la Silver Strand, An Trá Bhán in gaelico. "Una spiaggia remota e incontaminata a forma di mezzaluna, a circa 25 chilometri da Louisburgh". Magari fare il bagno non ha gli effetti incredibili che la leggenda narra, ma di sicuro rilassa e allieta la giornata.

