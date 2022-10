La minaccia di Putin: "Niente forniture energetiche ai Paesi che introducono un price cap"

Ancora raid russi su obiettivi civili: colpito un mercato nel Donetsk, 7 i civili uccisi e 8 i feriti. “Non c'era logica militare in questo attacco – commenta il governatore della Regione –, solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero di persone possibile e spaventare le altre”. Nel frattempo non si ferma l'avanzata di Kiev che riconquista 5 città nell'oblast di Kherson. Per l'attacco al ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, arrestate otto persone: cinque cittadini russi e tre ucraini e armeni.

Mosca accusa il capo degli 007 ucraini di essere la mente del colpo. Domani il presidente russo Putin incontrerà quello turco, Erdoğan, in Kazakistan: sul tavolo, la possibilità che la Turchia ospiti le trattative di pace con l’Ucraina. Il numero uno del Cremlino lancia un avvertimento l'Ue: “Niente forniture energetiche ai Paesi che introducono un price cap”, mentre si dice pronto ad aumentare l'export di gas attraverso il Nord Stream 2.

Il ministro russo Lavrov non esclude un incontro tra Putin e il presidente degli Usa Biden al G20 in Indonesia. “Dipende da cosa vuole discutere, non parlerò con lui di Ucraina”, replica il capo della Casa Bianca Intanto segnalata una perdita nell'oleodotto che porta petrolio dalla Russia alla Polonia, ma Varsavia spiega che la causa è accidentale.