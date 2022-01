LUTTO EUROPEO La morte di David Sassoli: "Un giorno triste per l'Europa" Il cordoglio del mondo politico e istituzionale. La commozione della Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen

Se n'è andato a 65 anni il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Ieri la notizia di un aggravamento delle sue condizioni per una complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. All'1,15 della notte il decesso all'Ospedale di Aviano dove era ricoverato dal 26 dicembre. Due settimane prima una delle sue ultime apparizioni. Conosciuto dal pubblico italiano come giornalista della Rai, in cui ha lavorato per anni come inviato e conduttore, ricoprendo anche l'incarico di vicedirettore del Tg1, era stato eletto deputato al parlamento europeo per la prima volta nel 2009, arrivando a presiederlo nel luglio del 2019. Innumerevoli i messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale, a partire da quello del Presidente Sergio Mattarella. Davanti alle sedi di Parlamento, Consiglio e Commissione Europea, bandiere a mezz'asta. “Un giorno triste per l'Europa. Oggi – ha detto la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen – la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono. Un uomo che ha lottato per la giustizia e la solidarietà...e un buon amico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: