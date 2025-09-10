La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo, "È stato un atto di aggressione" Convocata una riunione d’emergenza del governo. Kiev, nella notte raid di droni russi su tutta l’Ucraina.

La Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo, "È stato un atto di aggressione".

Stanotte le autorità polacche hanno temporaneamente chiuso l’aeroporto Chopin di Varsavia e hanno posto le difese aeree del Paese in stato di massima allerta a seguito di segnalazioni secondo cui droni russi sarebbero entrati più volte nello spazio aereo polacco durante un’ondata di attacchi aerei notturni contro l’Ucraina.

Il Comando operativo delle Forze armate polacche ha dichiarato di aver attivato tutte le procedure necessarie per proteggere lo spazio aereo nazionale e di aver fatto decollare aerei polacchi e NATO in risposta alla potenziale minaccia. "È in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte della Russia e "i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni, afferma il premier Donald Tusk su X. "Sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti", rendono noto da parte loro le Forze armate della Polonia citate dai media internazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: