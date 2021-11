La Polonia inizierà a costruire un muro al confine bielorusso a dicembre

Via libera del Consiglio Ue all'estensione delle sanzioni nei confronti della Bielorussia che sta favorendo l'attraversamento illegale delle frontiere esterne dell'Unione Europea. La decisione, presa nella riunione dei ministri degli Esteri Ue, permette a Bruxelles di colpire individui ed entità che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko. "Pensano che io stia scherzando – dichiara il presidente Bielorusso – ma combatteremo. Abbiamo raggiunto il limite". "Continuiamo ad affrontare un'aggressione ibrida contro le frontiere europee – spiega l'Alto Rappresentante UE per la Politica Estera Josep Borrell - studiamo tutte le opzioni possibili per bloccare il regime bielorusso di Lukashenko dall'attaccarci". "Io non conosco i segreti dei contatti tra Putin e Lukashenko – aggiunge - ma è evidente che il presidente bielorusso fa quello che fa perché conta sul forte sostegno di Mosca”. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando dall'Università di Siena, parla di episodi sconcertanti, facendo notare la mancanza di coerenza nel dare solidarietà agli afghani e poi respingerne i migranti.