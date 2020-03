La preghiera del Santo Padre e l’indulgenza plenaria in diretta su San Marino RTV, alle 18

“In questo tempo di emergenza per l’umanità” il Santo Padre invita i cattolici di tutto il mondo ad unirsi in preghiera con lui. La preghiera si concluderà con la benedizione eucaristica impartita “Urbi et Orbi”. A chi si unirà a questo momento di preghiera tramite i media, sarà concessa l’indulgenza plenaria, secondo le condizioni previste dal recente decreto della Penitenzieria Apostolica.

In diretta mondiale, alle 18, da una Piazza San Pietro vuota, rispettando le disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria, il Pontefice esporrà il Santissimo Sacramento e pregherà per il superamento della pandemia.