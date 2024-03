VIDEO MESSAGGIO La principessa del Galles, Kate: "Sono in cura per un cancro"

La principessa del Galles, Kate: "Sono in cura per un cancro".

In un video messaggio al Paese, la principessa di Galles Kate, consorte dell'erede al trono britannico William, ha rivelato di essere in cura per un cancro, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome di gennaio nella London Clinic. La notizia, aggiunge, è arrivata come "uno shock", spiegando di essere stata sottoposta a chemioterapia a partire da fine febbraio. Ha poi invocato il rispetto della sua privacy, di William e dei figli ("la nostra giovane famiglia").

Il video è stato diffuso per rompere il silenzio e contrastare la diffusione di illazioni e teorie cospiratorie su di lei e sulla sua salute.

Il premier britannico Rishi Sunak ha fatto gli auguri a Kate dopo la sua rivelazione. "La principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua la sua guarigione", ha dichiarato Sunak, aggiungendo che "ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione di oggi". Anche la Casa Bianca esprime vicinanza alla principessa del Galles dopo l'annuncio della sua malattia. "I nostri pensieri sono con lei", si legge in una nota.





A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

I più letti della settimana: