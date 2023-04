USA La ricandidatura di Joe Biden a presidente degli Stati Uniti La corrispondenza di Marco Liconti (LA PRESSE)

Washington - Anche se non è ancora ufficiale, è ormai certo. Joe Biden si candiderà nuovamente alla Presidenza degli Stati Uniti. E' stato il Washington Post, seguito poi da altri media statunitensi, a rivelare per primo che l'anziano presidente e il suo team intendono annunciare la prossima settimana, probabilmente martedì, la nuova sfida per la conquista della Casa Bianca. L'annuncio dovrebbe avvenire attraverso un video, come già fece Barack Obama nel 2011, e in occasione dell'anniversario del 25 aprile 2020, quando Biden annunciò la sua discesa in campo per strappare la Presidenza a Donald Trump. La Casa Bianca, incalzata dai cronisti, non ha rilasciato commenti. Tuttavia, si è fatto notare che più volte il presidente e anche di recente dopo il suo viaggio in Irlanda, ha espresso l'intenzione di correre per un secondo mandato. I pezzi del puzzle, che per mesi ha tenuto impegnati i commentatori statunitensi, sembrano quindi andare al loro posto. La prossima settimana, Biden ha in programma una serie di incontri con i ricchi finanziatori del Partito democratico. Nei giorni scorsi, è stato annunciato che il prossimo anno la grande Convention nella quale verrà incoronato il candidato democratico alla Casa Bianca si terrà a Chicago. Una conferma dell'attenzione che Biden in questi suoi primi due anni di presidenza ha dedicato al midwest americano, sul quale evidentemente punta per la rielezione. Dopo avere sofferto nei sondaggi di gradimento per l'inflazione che sembrava fuori controllo, da mesi Biden può contare in patria su un'economia forte, che continua a creare posti di lavoro e su un welfare rinforzato dalle sue leggi di spesa a vantaggio degli americani più deboli. Sul fronte esterno, invece, grazie alla leadership assunta nel sostegno all'Ucraina contro la Russia e nel confronto fra Occidente e Cina, l'immagine degli Stati Uniti è solida, come non accadeva da anni. L'unica reale incognita per Biden rimane quella dell'età. In caso di rielezione avrebbe 82 anni all'inizio del suo secondo mandato, 86 al termine del quadriennio. Ma del resto, Biden potrebbe confrontarsi di nuovo con Donald Trump, che rimane saldamente in testa tra gli elettori repubblicani nel confronto con gli altri sfidanti per la nomination, e che di anni, il giorno delle elezioni 2024, ne avrebbe 78.

