SPAGNA "La ripresa sarà lenta": la testimonianza di Manuel Scarponi, sammarinese che da anni vive e lavora a Valencia

Insieme all'Italia è in questo momento la Spagna, in Europa, a pagare il prezzo più alto della pandemia da Covid-19. Superati i 22mila morti, oltre 210mila casi, circa 90mila i guariti. Accanto all'emergenza sanitaria, a preoccupare chiaramente è la situazione economica. E proprio in Spagna, precisamente a Valencia, vive da ormai 15 anni il sammarinese Manuel Scarponi. Lavora nel settore della ristorazione, probabilmente il più colpito dalla crisi. “La ripresa – sostiene – sarà lenta”.

Nel video l'intervista a Manuel Scarponi

I più letti della settimana: