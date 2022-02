La Russia attacca l'Ucraina. La condanna dell'Occidente, domani summit Nato

È scattato all'alba l'attacco russo all'Ucraina, annunciato in tv da Putin quando a Mosca erano quasi le 6. Forti esplosioni a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev, dove i russi avrebbero tentato di prendere il controllo dell'aeroporto. Secondo la presidenza ucraina, 'più di 40 soldati ucraini e circa 10 civili sono stati uccisi'. Bloccata la navigazione nel mare d'Azov, Il ministero della difesa russo annuncia: "Annientate le difese aeree" ucraine, ma denuncia "vittime civili nel Donbass", Kiev fa sapere di avere abbattuto cinque aerei e un elicottero russi e avere "ucciso 50 occupanti". Forze russe sarebbero entrate in Ucraina da più punti della frontiera, anche da Bielorussia e Crimea, con in blindati contrassegnanti dal marchio 'Z'.

12.26 "La Russia ha attaccato l'Ucraina, è un atto brutale di guerra. Quello che aveva detto da mesi è successo. È un momento grave per noi, la guerra è in Europa". Lo dice il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una dichiarazione alla stampa.

12.02 I leader dei Paesi aderenti alla Nato si riuniranno domani in videoconferenza per fare il punto della situazione sull'attacco della Russia all'Ucraina. Lo si apprende da fonti dell'Alleanza.

11.51 In relazione all'evoluzione della situazione internazionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale "rinnova fortemente la raccomandazione ad adottare misure di difesa cibernetica alte e massimi controlli interni per la protezione delle proprie infrastrutture digitali e a seguire le indicazioni e gli aggiornamenti" pubblicati sul portale del Csirt Italia.

11.50 Dopo il Brent anche il Wti, il petrolio americano, supera quota 100 dollari al barile (+8,6%), in scia alle tensioni scatenate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Anche in questo caso il greggio tratta sui livelli più alti dal 2014.

11.24 Non si arresta la corsa del petrolio a causa dell'attacco della Russia all'Ucraina. Il Brent ha toccato per la prima volta dal 2014 quota 105 dollari al barile, grazie a un rialzo superiore all'8% mentre anche il Wti, il greggio texano, è a un passo dai 100 dollari al barile, trattando a 99,4 dollari, un rialzo del 7,9%.

11.20 Lo Stato maggiore delle forze armate di Minsk ha chiuso parte dello spazio aereo bielorusso ai voli civili. Lo riporta Interfax.

11.13 Il Parlamento europeo convoca una sessione plenaria straordinaria martedì alle 13:00 a Bruxelles per far fronte alla crisi in Ucraina. Lo comunica il portavoce dell'Eurocamera Jaume Duch.



10.41 L'Ucraina rompe le relazioni diplomatiche con la Russia. Lo ha annunciato il presidente Zelensky.

10.38 Mattarella convoca consiglio supremo difesa. Alle 16.30 al Quirinale

10.11 Tutti coloro che sono pronti e sanno come utilizzare le armi possono unirsi alle Forze di difesa territoriale delle Forze armate ucraine nella loro regione: lo ha scritto oggi su Facebook il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, sottolineando che il Paese "sta passando alla modalità di difesa completa". Lo riporta Interfax.



9.46 Il Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha convocato questa mattina su istruzioni del Ministro Luigi Di Maio l'Ambasciatore della Federazione Russa presso la Repubblica Italiana, Sergey Razov.



9.15 Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato di "infliggere il massimo delle perdite" alle forze russe. Lo ha riferito il capo dell'esercito di Kiev.

9.09 Crollano le Borse europee in avvio di contrattazioni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A Francoforte il Dax cede il 3,37% a 14.036 punti, a Parigi il Cac 40 arretra del 4,19% a 6.496 punti mentre a Londra il Ftse 100 perde il 2,7% a 7.294 punti. La Borsa di Milano, già pesante in avvio sugli effetti dell'attacco russo all'Ucraina, peggiora ulteriormente sotto una pioggia di vendite. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 3,5% a 25.106 punti.

8.40 La Borsa di Mosca crolla di quasi il 30% dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. Il listino moscovita, che era stato sospeso a ridosso dell'annuncio, ha ampliato le perdite registrate all'avvio e vede l'indice Moex registrare un calo record del 28,8%.



8.36 Almeno sette persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite a causa dei bombardamenti russi in Ucraina: lo riporta la Bbc. Ci sono anche 19 dispersi.

8.31 Il ministro Luigi Di Maio ha convocato all'Unità di crisi della Farnesina una riunione urgente di coordinamento. In video call partecipa anche l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo.







8.10 S'impenna il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'Europa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al megawattora, in quello che si preannuncia il quarto giorno consecutivo di rialzi.

7.42 Testimoni oculari riferiscono che a Kiev si stanno formando "lunghe file ai benzinai" e il traffico nelle strade, specie in periferia, "è intenso". Gli abitanti della capitale, stando a due diverse testimonianze e alle app di monitoraggio del traffico, stanno cercando di lasciare la città. Intanto il presidente bielorusso Lukashenko ha convocato i capi delle forze armate.



7.29 Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. Così il premier in un tweet. L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Al lavoro con alleati europei e NATO per rispondere immediatamente, con unità e determinazione

7.21 In piazza dell'Indipendenza, nel centro di Kiev, alcune auto della polizia, con i megafoni, hanno invitato i passanti "a rifugiarsi nei sottopassi" e poi rientrare immediatamente nelle proprie case.

7.00 Nella sua dichiarazione alla tv di Stato russa, Putin ha definito l'attacco all'Ucraina 'un'operazione militare speciale per proteggere il Donbass', aggiungendo che l'obiettivo 'non è invadere il Paese ma smilitarizzarlo'. 'Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili. Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che la Russia risponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato', ha aggiunto il presidente russo. All'Onu, Mosca fa sapere che l'obiettivo dell'attacco è 'la giunta al potere a Kiev'.

'L'Ucraina si difenderà e vincerà. Il mondo può e deve fermare Putin: il momento di agire è ora', è la prima reazione del ministro degli Esteri ucraino Kuleba, secondo il quale 'Putin ha lanciato un'invasione su larga scala. Le nostre pacifiche città sono sotto attacco, questa è una guerra di aggressione'. Il presidente Zelensky afferma che nel mirino ci sono infrastrutture militari ucraine e invita i cittadini alla calma e a stare a casa. Imposta nel Paese la legge marziale.