La Russia intensifica la pressione sull'Ucraina: nella notte pesante attacco su Zaporizhzhia

Non solo fronte orientale: i missili russi tornano a colpire le città ucraine. Nella notte un pesante attacco russo ha colpito Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese: almeno sei persone sono morte e diciannove sono rimaste ferite. Secondo il presidente ucraino Zelensky, la città è stata colpita anche da missili balistici nordcoreani. Un attacco definito “brutale” e studiato, secondo Kiev, per provocare il massimo danno alle infrastrutture civili. E mentre la Russia intensifica la pressione sull'Ucraina, Kiev dimostra di poter colpire sempre più in profondità il territorio russo.

Un attacco con droni ha raggiunto Nizhnekamsk, a circa 880 chilometri da Mosca, colpendo l'area di una delle più grandi raffinerie petrolifere del Paese. 13 le vittime, tra cui un bambino. Un'escalation che preoccupa anche i Paesi confinanti: Polonia e repubbliche baltiche stanno rafforzando la sicurezza delle proprie infrastrutture. Sul fronte occidentale, intanto, l'Europa dispone di scorte limitate di missili Patriot da destinare all'Ucraina in vista della nuova offensiva russa invernale. E in Russia arriva anche una stretta politica: la Corte Suprema ha escluso dalle prossime elezioni parlamentari Yabloko, unico partito apertamente contrario alla guerra.







