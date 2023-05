UCRAINA La Russia promuove il reclutamento militare a 2.355 euro al mese Kiev: Bakhmut distrutta ma non ancora conquistata. Grossi, Aiea: "Zaporizhzhia è estremamente vulnerabile. Non si può andare avanti così"

Bakhmut come Hiroshima dopo la bomba atomica, ha detto Zelensky, alla conclusione del G7 nella città giapponese. Colpa degli americani in entrambi i casi, il commento di Mosca. Intanto, secondo il comandante delle forze terrestri di Kiev, Bakhmut è distrutta ma non ancora conquistata e le sue truppe controllano ancora solo una porzione "insignificante" della città ma stanno avanzando sui fianchi. Nella notte pioggia di missili e droni su Dnipro, mentre secondo il Direttore Generale dell'Aiea Rafael Grossi la situazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia è estremamente vulnerabile e non si può andare avanti così. Per la settima volta è stato necessario scollegarla temporaneamente dalla rete elettrica e non ci sono le necessarie condizioni di sicurezza. Mosca intanto ribadisce: 'raggiungeremo tutti i nostri obiettivi. Gli sforzi occidentali di fornire gli F16 a Kiev sono inutili'. In Russia non si può parlare di nuova mobilitazione ma per le strade di Mosca sono apparsi striscioni e pubblicità che promuovono il servizio militare nel tentativo di aumentare l'arruolamento nelle forze armate del paese con diverse fonti dei media che riferiscono che l'esercito russo mira a reclutare circa 400.000 nuovi soldati a cui viene promesso uno stipendio mensile di almeno 204.000 rubli, pari a 2.355 euro.

