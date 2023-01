La Russia sfoggia l'arma più potente: i missili ipersonici Zirkon

Ancora bombardamenti, da entrambe le parti. E' di cinque morti e 15 feriti il bilancio provvisorio dell'attacco ucraino su un'area residenziale della città di Vasilyevka, nella parte della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi. Colpita anche la zona di Sebastopoli, in Crimea. Mosca risponde attaccando Nikopol, nel Sud del Paese, con danni a case, gasdotti, rete elettrica, e Kherson, presa di mira 73 volte nell'ultimo giorno, con artiglieria, mortai e carri armati.

E se secondo gli 007 di Kiev “Mosca perderà fino a 70mila uomini nei prossimi 4-5 mesi”, dall'altra parte il presidente Putin sfoggia le sue armi più potenti: “La fregata russa Gorshkov – annuncia –, partita per una missione nell'Atlantico, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, ha a bordo anche un sistema per i missili ipersonici Zirkon. Questi ultimi non hanno pari al mondo, perché sono in grado di superare le moderne difese aeree avanzate. Uno strumento – conclude Putin – utile per garantire gli interessi della Nazione e proteggerla”. La portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova, poi, boccia l'Italia come possibile intermediaria con l'Ucraina: “Considerata la posizione di parte presa dal Paese – afferma –, non possiamo vederlo come possibile garante onesto del processo di pace”.