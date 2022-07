La sfida di Putin all'Occidente: "Se vuole batterci ci provi. In Ucraina non abbiamo ancora cominciato a fare sul serio"

Per un attimo il mondo dimentica le sue divisioni, e si unisce nel cordoglio per la morte di Shinzo Abe. “Una perdita irreparabile”, scrive Putin nel telegramma di condoglianze inviato alla vedova del primo ministro nipponico. La notizia, scioccante ed improvvisa, sposta l'attenzione dall'Ucraina al Giappone. Ma è solo una parentesi, perché dopo quattro mesi e mezzo dall'inizio dell'invasione e nel pieno dell'offensiva sul Donbass, è forte l'eco della sfida lanciata da Putin all'Occidente: "Se vogliono sconfiggerci sul campo, ci provino". “La guerra in Ucraina – aggiunge il presidente russo - è appena cominciata, perché "non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio". Profetica, dunque, la frase pronunciata una settimana fa dal ministro degli Esteri russo Lavrov, che dopo il summit Nato parlava del ritorno della cortina di ferro.

Sempre più ampie le divisioni, dall'Ucraina all'energia, alla crisi alimentare. Tutti temi nell'agenda del G20 di Bali, dove si attestano le posizioni, in cerca di consensi. E proprio durante un incontro del G20, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto alla Russia di “far uscire il grano dall'Ucraina”. Il grado di tensione fra i due paesi si riflette anche nei comportamenti della sua diplomazia: ecco dunque che a Bali Blinken si rifiuta di incontrare separatamente il suo omologo russo. Lavrov di rimando dichiara che "non correrà" a Washington per colloqui: “Non siamo noi che abbiamo abbandonato i contatti, sono gli Stati Uniti”, ha detto ai giornalisti, denunciando anche l'approccio dei paesi occidentali che fanno parte del gruppo delle 20 maggiori economie mondiali.

L'Unione Europea, dal canto suo, ha avvertito di rifiutare che la Russia utilizzi questo G20 come "piattaforma per la sua propaganda" sul conflitto. Sul campo, non è invece tempo di negoziati, ma di attacchi a città ancora in mano ucraina. Kiev nega che la Russia controlli il 100% dell'oblast di Luhansk, il cui governatore accusa i russi di arruolare e brutalizzare con la forza i residenti delle città di Sievierdonetsk e Lyssychansk. Proseguono intanto i bombardamenti a nord, nella regione di Kharkiv e a sud, nella regione di Mykolaiv, mentre infuriano i combattimenti intorno alla città di Kherson.

Ieri, intanto, l'esercito ucraino ha affermato di essere tornato sull'isola dei serpenti nel Mar Nero, mentre il portavoce del ministero della Difesa russo ha annunciato una pausa operativa delle forze di Mosca per "recuperare le loro capacità di combattimento". Non ne specifica la durata, ma non significa in alcun modo che la battaglia si sia fermata.

