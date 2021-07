La sfida Ue: stop auto a benzina dal 2035, più tasse sui carburanti

Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. E' una delle proposte contenute nel pacchetto clima presentato dalla Commissione europea. L'obiettivo sarà accompagnato dalla creazione di un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma e per gli edifici. Bisognerà inoltre, secondo Bruxelles, passare dalla tassazione dell'energia basata sui volumi a una basata sul contenuto energetico dei combustibili. La tassazione minima sulla benzina passerebbe da 0,359 a 0,385 centesimi al litro, quella sul gasolio da 0,330 a 0,419. Le imposte minime sull'elettricità caleranno da un euro a Megawatt/ora a 58 centesimi. Proposta anche una 'tassa' sul contenuto di CO2 per tutelare l'industria europea dalla concorrenza di economie con norme sul clima meno stringenti.