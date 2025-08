La Slovenia vieta il commercio di armi con Israele: primo embargo totale in Europa

La Slovenia ha annunciato un embargo totale sulle armi nei confronti di Israele, diventando così il primo paese dell’Unione Europea a vietare esportazione, importazione e transito di materiale bellico da e verso Tel Aviv. La decisione, comunicata dal primo ministro Robert Golob, è stata motivata con il deterioramento della crisi umanitaria nella Striscia di Gaza.

"Di fronte al vergognoso immobilismo dell’Unione europea", ha spiegato il governo sloveno, "abbiamo deciso di agire da soli". L’embargo, pur avendo valore principalmente simbolico (la Slovenia non è mai stata un fornitore rilevante di armi per Israele), rappresenta un precedente politico significativo, anche alla luce del fatto che già nel 2023 Lubiana aveva sospeso le licenze per l’export militare.

A differenza della Slovenia, altri Paesi europei hanno finora adottato solo sospensioni parziali o temporanee: è il caso del Regno Unito, dei Paesi Bassi e della Spagna. L’Unione Europea, nonostante le pressioni della Commissione per sospendere l’accordo di cooperazione con Israele, non ha trovato una posizione condivisa, a causa anche dell’opposizione tedesca.

Lubiana aveva già riconosciuto lo Stato di Palestina nel giugno 2024, e due settimane fa ha vietato l’ingresso ai ministri israeliani ultranazionalisti Ben-Gvir e Smotrich.

La decisione slovena ha innescato nuove critiche al governo italiano, accusato dal Movimento 5 Stelle di continuare indisturbato il commercio di armi con Israele. Secondo i capigruppo Silvestri, Lomuti e Marton, l’Italia avrebbe mantenuto attive forniture di componenti bellici anche dopo l’inizio del conflitto, tra cui assistenza tecnica ai caccia M-346, cannoni navali, elicotteri AW119 e detonatori.

Inoltre, Leonardo, azienda partecipata dallo Stato, avrebbe firmato un contratto nel dicembre 2023 per fornire rimorchi per carri armati tramite la controllata americana RDS. Secondo i parlamentari M5S, Israele sarebbe diventato il secondo fornitore di armi dell’Italia, con oltre mezzo miliardo di euro di acquisti in due anni.

"Il governo Meloni", concludono i parlamentari, "espone l’Italia al rischio concreto di finire accusata di concorso in genocidio. È tempo che Roma segua l’esempio della Slovenia."